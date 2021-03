per Mail teilen

40 Jahre Theater Lindenhof in Melchingen

Von Peter Binder, Pia Fruth und Luca Zahn

Jubiläumsfeier im Lockdown? Das war anders geplant. Aber es gibt einen Plan B. Aus dem einzigen Regionaltheater Deutschlands brechen zwei Schauspieler in eine ungewisse Zukunft auf. Zum Überleben haben sie Konserven dabei: Schallplatten, Tonbänder, CDs und Speichersticks aus den Archiven des SWR. Sie erinnern die Protagonisten daran, dass sich das Theater schon immer ständig neu erfinden musste. Und doch - so eine Herausforderung gab es noch nie. Da ist schon eine gewisse Portion Science-Fiction nötig, um ein Happy End in greifbare Nähe zu rücken.