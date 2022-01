Die Schule der seelischen Leidenschaften

per Mail teilen

Zur Psychoanalyse von Jacques Lacan

Von Hans-Jürgen Heinrichs

Für ein besseres Verständnis der schwerstverständlichen Theorie des Psychoanalytikers Jacques Lacan gibt es mittlerweile den wunderbaren LACAST-Podcast. Beinahe ein halbes Jahrhundert vorher hat sich Hans-Jürgen Heinrichs an dem französischen Meisterdenker versucht. In seinem historischen Essay im Jahre 1976 erläutert er, um Verständlichkeit bemüht, die Grundzüge der Lacanschen Theorien. Aus unserer Reihe "Aus den Archiven" ist dies ein historischer Versuch, französisches Denken in den bundesrepublikanischen Diskurs einzuspeisen.