Von Markus Metz und Georg Seeßlen

Die Wirtschaft weiß seit langem, dass mit Werbung Kunden zum Kaufen angeregt werden können. Die Menschen "anzuschubsen", mit "Nudging" ihr Verhalten in eine erwünschte Richtung zu lenken ist inzwischen eine vielfach angewandte Technik, auch in der Politik: Im Bundeskanzleramt wurde 2015 ein eigenes Nudge-Team, die Arbeitsgruppe "Wirksames Regieren" eingerichtet. Bislang gab es nur wenig Kritik an dieser Art der Manipulation, die mit dem Ideal von Aufklärung und Demokratie nur wenig gemein hat. (SWR 2016)