Eigentlich sind sie längst da, haben den Hafen in Piräus praktisch übernommen, investieren in Infrastruktur und Immobilien im Land, engagieren sich aber auch in den Vierteln der Kleinhändler in Thessaloniki und Athen.

Chinesische Investitionen sind dabei, die wirtschaftliche Landschaft Griechenlands zu verändern.

