Die Bitcoin-Falle – Doku über Abzocke mit Krypto-Währungen

Von Hakan Tanriverdi und Maximilian Zierer

(Produktion: BR 2022)

Ein paar Hundert Euro in Bitcoin investieren, um schnell reich zu werden: Mit diesem Versprechen legen Kriminelle gezielt deutsche Anleger herein, die am Ende oft ihr Vermögen verlieren. Der Schaden geht in die Millionen. Betroffene Anleger erzählen von ihrem Schicksal - von Schuldenbergen und Schamgefühlen, die am Ende bleiben. Von Behörden fühlen sie sich im Stich gelassen: Konkrete Warnungen sind selten, Staatsanwaltschaften stellen Ermittlungen oft ein. Die letzte Hoffnung: Eine private Cyberermittlerin, die Bitcoinzahlungen nachverfolgen kann.