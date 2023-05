Der Zusammenstoß – Requiem für John Braasch

Von Egon Koch

In den Morgenstunden des 4. Mai 2017 rast in der Hamburger City ein Taxi mit 145 km/h frontal in ein anderes hinein. Vier Menschen sind in den Zusammenstoß verwickelt. Der junge Künstler John Braasch stirbt an Ort und Stelle. Die anderen drei sind schwer verletzt. Welche Lebenswege hatten die vier, bevor sie zu dieser Zeit an diesem Ort waren? Und wieso waren sie dort? Zufall? Unglück?? Schicksal??? An der Tatsache des Ereignisses ändern alle Wenn und Aber nichts. Für die Überlebenden taucht jedoch eine letzte Frage auf: Wie leben angesichts des jederzeit möglichen Todes? (SWR 2019)