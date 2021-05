Über die Geokatastrophe vor 100 Jahren

Von Claudia Schmölders

Am 30. Juni 1908 ereignete sich in Zentralsibirien eine der größten Explosionen der Menschheitsgeschichte, zehnmal stärker als die Atombombe von Hiroshima. Bis heute weiß man nicht, was dort wirklich geschah. Hunderte von Hypothesen wurden erwogen und wieder verworfen, angefangen vom atomgetriebenen Raumschiff von Außerirdischen bis hin zur These von einer vulkanischen Gaseruption. Claudia Schmölders wagt einen literaturwissenschaftlichen Rundgang über diesen "ground zero". (SWR 2008)