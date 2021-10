per Mail teilen

Am 19. Februar 2020 hat sich Jaweid Gholam zum Fußballgucken in einer Bar verabredet. Er entscheidet sich aber spontan um und bleibt zu Hause. Sein Freund Ferhat Unvar wird den Abend in der Bar nicht überleben.

Der Preis des Dokumentarfestivals DokKa für die besten Hördokumentation ging 2021 an das Feature, in dem Angehörige und Überlebende des Attentats vom 19. Februar 2010 über diesen Tag sprechen.

