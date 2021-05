Kolumbien nach dem Friedensvertrag

von Christina Talberg

Noch vor ein paar Jahren tobte der bewaffnete Konflikt zwischen FARC-Guerilla, Armee und Paramilitärs, Ende 2021 will eine Wahrheitskommission ihren Bericht vorlegen über das, was damals geschah. Der katholische Priester und Menschenrechtsaktivist Henry Ramirez Soler war seinerzeit Dorfpfarrer. Heute veranstaltet er Pilgermärsche vor allem für Städter, damit sie die Geschichten der Dorfbewohner erfahren. Geschichten von Massakern und Stigmatisierungen, die lange Zeit niemand hören wollte. Er will so zum Frieden beitragen.