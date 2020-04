per Mail teilen

Aus dem Leben eines Visionärs

"Ich brauche jeden Tag eine Idee, sonst gehe ich ein," sagt Hans Morawa. Der 86-Jährige leitet seit über 30 Jahren das Institut für Innovationsforschung in München. "Sammeln Sie Visionen und Sie werden selbst ein Visionär", riet ihm einst Gottfried Benn. Und so fing Morawas Suche nach der Zukunft an. Visioning nennt er seine Methode der Ideenentwicklung.

Die aufrechtstehende Zahnpastatube, das Eventschiff MS Starnberg oder auch das erfolgreiche Konzept zur Eindämmung der Lepra wurden in seinem "Think Tank" entwickelt. Sein computergestütztes Innovationsspiel fand in führenden Unternehmen Anwendung. Und immer noch mischt der alte Visionär mit.

(Produktion 2015)

Kein Manuskript erhältlich