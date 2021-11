per Mail teilen

Über Informelle Mitarbeiter (IM) der Stasi, ist inzwischen recht viel bekannt. Das waren die Spitzel, die in der DDR aktiv waren und ihre Mitbürger aushorchen sollten. Aber was waren GM (Geheime Mitarbeiter)? Sie sollten ausdrücklich gegen Staatsfeinde eingesetzt werden und waren häufig im Ausland aktiv, auch in der BRD, um "feindliche Gruppierungen" zu zersetzen und zerschlagen.

