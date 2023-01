Das Phantom des Hörspiels – Erik Bauersfeld

Von Martina Groß

"It's a trap!" Mit diesem Satz ist absurderweise der große Hörspielmacher und amerikanische Radiopionier Erik Bauersfeld berühmt geworden. Er sprach ihn als "Admiral Ackbar" in der Star-Wars-Reihe und erlangte damit Weltruhm. Den hätte er allerdings eher für sein Radioschaffen verdient gehabt: Als Hörspielmacher und -initiator in Kalifornien, Erfinder der Außenaufnahmen für das Hörspiel und immerwache Muse verschiedener Soundfrickler, Klangartisten und Toningenieure in Berkeley. Martina Groß hat sich auf den Weg nach Kalifornien und auf die Spuren dieses Radiomannes gemacht.