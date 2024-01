Die Kunstrasenstrategie

per Mail teilen

Die Macht rechter Think Tanks in den USA

Der Einfluss von Big Money auf die US-amerikanische Politik ist in den letzten Jahrzehnten immer stärker geworden. Spendenfinanzierte Think Tanks spielen eine wichtige Rolle, wenn es um die Durchsetzung von Konzerninteressen in den Bundesstaaten geht. Auf ihrer marktliberalen Agenda steht die Schwächung der Gewerkschaften ebenso wie die Privatisierung öffentlicher Schulen.

Zum Beispiel in Michigan, der Heimat von Ford und GM und einer traditionellen Arbeiterhochburg im Mittleren Westen, hat die konservative Regierung die Rechte der Gewerkschaften bereits stark beschnitten. Das schwächt nicht nur die demokratische Partei.