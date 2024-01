Die Turmspringerinnen

per Mail teilen

Coming of Age zwischen Angst und Adrenalin | Von Klaus Schirmer



(Produktion: RBB/NDR 2018)

My, Kieu, Talisa und Anna sind Turmspringerinnen. 2010 hat der Autor Klaus Schirmer die Teenager kennengelernt und die kommenden acht Jahre auf ihrem Weg begleitet: bei großen Erfolgen und bitteren Niederlagen, bei ihren Zweifeln und Glücksmomenten, bei Höhenflügen und schicksalhaften Wendungen und - beim Erwachsenwerden. Es ist der eine große Traum, der alles überstrahlt: die Teilnahme an den Olympischen Spielen, der Höhepunkt einer auf 20 Jahre angelegten Karriereplanung. Aber was, wenn der Plan nicht aufgeht?