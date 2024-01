Großvater der Kommune - Dieter Kunzelmann

Von Peter Schanz



(Produktion: NDR/SWR)

1969. Peter Schanz ist 12 Jahre alt und lebt mit seiner Familie in Bamberg im Hause des Kreissparkassendirektors Herrn Kunzelmann. Sein Sohn, der linksradikale Politaktivist Dieter Kunzelmann, macht in Berlin von sich reden. Eines Tages kommen diese komischen Leute nach Bamberg: Kommunarden aus München, Kaufhaus-Brandstifter aus Frankfurt und Haschrebellen aus Berlin! Niemals sind so viele Protagonisten der APO an einem Ort zusammengekommen. Was war da los? Peter Schanz konnte mit dem 78-jährigen Kunzelmann wenige Monate vor dessen Tod im Mai 2018 sprechen.