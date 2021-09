Zwischen Aragaz und Ararat

Eine Reise mit der Schriftstellerin Katerina Poladjan nach Armenien



Von Andreas Kebelmann

Drei Anfänge. New York 2010. Moskau 1973. Berlin 2014. So könnte der Roman von Katerina Poladjan beginnen. Der Großvater starb Anfang der 70er-Jahre kurz nach ihrer Geburt in Moskau, die Großmutter fast 30 Jahre später in New York. Über ihren Vater bekommt die Autorin einige alte Fotos, ein Tonband und einen armenischen Namen: Poladjan.

Die Familiengeschichte geht zurück bis ins Jahr 1915 nach Ordu an der anatolischen Schwarzmeerküste. Die Spurensuche führt weiter - über Kontinente und Jahrhunderte.

(Produktion 2015)