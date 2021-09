Dreckschleuder Deutschland

per Mail teilen

Ein Feature über die Gefährdung unserer Lebensgrundlagen



Wir sind gut, denken wir Deutschen: so grün, sauber und öko! Tatsächlich aber produzieren wir luxuriöse Feinstaubschleudern und verpesten unsere Luft.

Aber wer verpatzt unsere Klima-Bilanz? Welche Kräfte in Berlin und Brüssel blockieren eine vernünftige Umweltpolitik?

Allein im Bereich Umwelt sind derzeit über ein Dutzend EU-Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland anhängig. Deutsche Regierungspolitiker stellen sich schützend vor die Interessen der heimischen Industrie. EU-Recht wird in vielen Fällen nicht in nationales Recht integriert. Zudem sind Verwaltung und Justiz kaum in der Lage, die schon bestehenden Regeln durchzusetzen.

(Produktion: NDR 2019)