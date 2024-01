Blinder Glaube und Kalter Krieg

Wie die Stasi auf ihre eigene Propaganda reinfiel

Stasi-Chef Erich Mielke offenbart 1979 seinen ranghöchsten Offizieren, dass eine Abteilung seines Ministeriums jahrelang einen nicht existierenden Ring von eingeschleusten Super-Agenten verfolgte. Zwei Übersiedler aus dem Westen hatten 1966 unabhängig voneinander der Stasi erzählt, sie hätten als Kampfschwimmer für westliche Geheimdienste Einsätze in der DDR durchgeführt. Zuerst hielt man die beiden für "Spinner", aber ein hoher Stasi-Offizier übernahm die beiden Fälle. Er saß gerade an einer Doktorarbeit über die Bekämpfung eingeschleuster Agenten und brauchte Material. Weit über 100 unschuldige Menschen kamen in der Folge - ohne Beweise, nur aufgrund "erarbeiteter" Geständnisse - für Jahre in Stasi-Haft.