Die Gejagten

Der Überlebenskampf der Jesiden

Wer sind sie? Woran glauben sie? Und warum verfolgt man sie? Seit fast einem Jahr führt die Terrororganisation Islamischer Staat im Nordirak einen Vernichtungsfeldzug gegen die religiöse Minderheit der Jesiden. Ihre Dörfer werden zerstört und ihre Häuser geplündert, ihre Männer getötet, ihre Frauen entführt. Menschenrechtsorganisationen gehen davon aus, dass mindestens 5.000 Jesidinnen als Kriegsbeute ins sogenannte Kalifat verschleppt worden sind. Ein paar hundert Frauen und Mädchen kamen in den vergangenen Monaten allerdings wieder frei. Belastet mit schweren Traumata hoffen sie nun, in jesidischen Exil-Gemeinden Zuflucht zu finden. Allein in Deutschland leben etwa 60.000 Jesiden. Hilfsbereitschaft wäre vorhanden. Doch die politische Unterstützung für die verfolgte Glaubensgemeinschaft kommt nur schleppend voran.

