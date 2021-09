Der Fall Jens Söring: Nach 33 Jahren Haft zurück in Deutschland

Mehr als 33 Jahre hat Jens Söring im US-Knast gesessen. Jetzt ist der wegen Doppelmordes verurteilte Ex-Häftling nach Deutschland zurückgekehrt. „Das ist der schönste Tag meines Lebens”, sagte Söring nach seiner Landung in Frankfurt. „Ich bin so froh und dankbar.” Freunde und Unterstützer hatten ihn dort in Empfang genommen und jubelnd begrüßt. Söring war in den USA in Haft, weil er gemeinsam mit seiner großen Liebe Elizabeth 1985 deren Eltern ermordet haben sollte. Was ist damals wirklich passiert?

Sendung am So. , 29.7.2018 14:05 Uhr, SWR2 Feature am Sonntag, SWR2