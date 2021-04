Liebesschlösser an Brücken - Eiserne Treueschwüre

Zu Zigtausenden hängen sie da. Ob an der Milvischen Brücke in Rom über den Tiber, am Eisernen Steg in Frankfurt über den Main oder am Makartsteg in Salzburg über den Inn. Vorhängeschlösser mit Botschaften der Liebe und Treue zieren massenweise Gitter und Streben.

Soll die Liebe verschlossen und verriegelt werden? Oder steckt hinter dem neuen Brauch ein besonderes Sicherheitsbedürfnis - in einer unsicheren Welt, in der nur private Beziehungen Halt versprechen?

Offenbar gilt das nur dann, wenn man ein Schloss dran hängt und den Schlüssel wegwirft. Doch sollte man nicht gerade in der Liebe eher aufgeschlossen sein? (Produktion 2017)

Manuskript zur Sendung