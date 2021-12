Boden! Gut für alle – Flächenfraß und Klimakrise in Österreich

Von Antonia Kreppel

In Österreich ist im europäischen Vergleich der Flächenverbrauch am größten, mit entsprechenden Folgen für Klima, Landwirtschaft, Boden- und Wohnungspreise. Doch es regt sich Widerstand gegen den Flächenfraß. Initiativen kämpfen gegen den Ausbau der Chalet-Dörfer in Tirol durch "Betongold" und für "Boden-Freiheit" in Vorarlberg. Eine neue Sicht auf das Landleben zieht Start-up Unternehmen in Dörfer, zeigt Alternativen auf zu Zersiedelung und Verödung von Dorfkernen. Es gilt, eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe zu lösen.