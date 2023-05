„Barbie denkt an dich!“

Von Dietmar Dath

Die heimliche Göttin des Plastik-Zeitalters ist eine Puppe, die in den fünfziger Jahren des Zwanzigsten Jahrhunderts in Amerika erschaffen wurde: Barbie. Als Spielzeug war sie revolutionär, als Kultursymbol stand sie oft in der Kritik. So hieß und heißt es oft, sie vermittle Mädchen problematische weibliche Rollenvorstellungen. Aber auch eine emanzipierte Comic-Pionierin und eine feministische Filmregisseurin gehören zu Barbies Fans. Wie das zusammenpasst, will der Funk-Essay klären. Und damit es dabei fair zugeht, kommt Barbie auch selbst zu Wort.