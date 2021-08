Von Peter Zudeick

Die Ära Merkel geht zu Ende. Ära? Ein großes Wort. Das auf Politiker wie Konrad Adenauer, Willy Brandt und Helmut Kohl ganz selbstverständlich angewandt wird. Mit Adenauer verbindet man Wiederaufbau und Westbindung, mit Willy Brandt Ostpolitik und Wandel durch Annäherung, mit Helmut Kohl die deutsche Einheit. Gleichgültig, ob die Inhalte diesen Etiketten nun gerecht werden oder nicht. Was wäre Angela Merkels Etikett? Was waren ihre Ziele, Überzeugungen, was macht aus Merkels Regierungszeit eine Ära? Oder war es am Ende nur eine - wenn auch lange - Episode?