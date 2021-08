Kaum etwas hat so viele fantastische Spekulationen angeregt wie die Waffentechnologie der Nazis. Was es da alles an Geheimprojekten gegeben haben soll. Allen voran: die sogenannte Reichsflugscheibe. Fliegende Untertassen mit Hakenkreuzen schwirren durch zahllose Filme und Comics. Aber auch durch die rechtsdrehenden Hirnwindungen von Reichsbürgern, Neonazis und anderen Radikalgermanen. Nicht wenige glauben ernsthaft, dass die Nazis den Weltraum erobert haben und in den Tiefen des Alls ihre Rückkehr auf die Erde vorbereiten.

