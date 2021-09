Schorsch Kamerun wiederum arbeitet vielseitig als Sänger der Punkband „Die Goldenen Zitronen“, Theaterregisseur und Hörspiel-Autor - und denkt in seinem Essay über das Radio nach. SWR2 Mehrspur stellt die Internetplattform Norient vor, die nichts weniger als den Sound der Welt sammeln will, spricht über die neueste Podcast-Studie, die von der Otto-Brenner-Stiftung kommt. Und eine Eilmeldung von Tom Schimmeck gibt es auch noch.

Beiträge von: Tom Schimmeck: Achtung Eilmeldung! Demoskopie | Schorsch Kamerun: Radio muss frei bleiben. Alles muss erlaubt sein" | Gespräch mit Thomas Burkhalter: Norient - the now in sound | Gespräch mit Lutz Frühbrodt: Den richtigen Ton treffen. Der Podcast-Boom in Deutschland

Dokublog-Beiträge von: Lorenz Rollhäuser: Timbutku – Getreide stampfen | Lorenz Rollhäuser: Druckermaschine Barrio Chino | Ralf Wendt: Arbeit Halle Neustadt | Tom Heithoff: Mehrspuriges Arbeitsende | Christian Brandl: Was ist die Wurzel aus Marx | Andreas Fritz: Auf zur Frühschicht mehr...