A Matter of Life and Death – Über Zeitschleifen als Erzähl- und Überlebens-Technik

Von Albrecht Kunze

Gerät man in eine Zeitschleife und durchlebt wieder und wieder dasselbe Geschehen, wird Zeit zum Problem und wird Zeit zum Phänomen. Wird Zeit flexibel und beweglich und gleichzeitig steht sie still, und: dort, wo die Zeit still steht, geht es immer um alles oder nichts.

Denn Zeitschleifen drehen sich um das Unmögliche und Mögliche zugleich. Sind der unmögliche Versuch, der linearen Zeit zu entkommen - und eine Möglichkeit, bei einem Leben anzukommen, das mehr als bloßes Da-Sein vor dem Tod ist. Bei einem Leben anzukommen, in dem es um das Miteinander geht, und in dem man nicht allein ist.