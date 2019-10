Weil Mutta ein klassenfeindliches Lied mitsingt, darf sie nicht ihren Traumberuf erlernen. Jung, vom Land und unschuldig: Da singt Mutta auch schon mal ein klassenfeindliches Lied mit in ihrer Schulzeit - in der DDR in den frühen sechziger Jahren. Das hat allerdings Konsequenzen. Aus einer vermeintlichen Lappalie wird das Aus für den Traumberuf. Und trotzdem will sie unbedingt weg aus dem Heimatdorf. Wo das Leben so hart ist und sie höchstens Mähdrescherfahrerin werden kann. Oder Kälberzüchterin. mehr...