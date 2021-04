per Mail teilen

Das Tape Music Center in San Francisco

Von Udo Moll

Zitroneneis mit LSD und psychedelische Lightshows. Landkommunen, freie Liebe und ein ganz anderer Sound. Als in San Francisco die Gegenkultur geboren wurde, fiel Udo Moll in Kirchheim unter Teck vom Wickeltisch. Was ihm nicht geschadet hat. Er wurde Trompeter, Komponist und Sound Artist. Und als über 50-Jähriger machte er sich auf den Weg nach San Francisco, um die Leute zu treffen, deren Musik- und Elektronik-Ideen ihn bis heute beeindruckt und beeinflusst haben: die Avantgarde-Freaks der Spätsechziger im Experimental-Studio des Tape Music Center, San Francisco, 321 Divisadero Street.