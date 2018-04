SWR2 Multimedialer Programmschwerpunkt Die 68er

Der multimediale Programmschwerpunkt beleuchtet die Folgen und Auswirkungen dieser Zeit, die den wohl tiefgreifendsten politischen und kulturellen Umbruch nach dem Zweiten Weltkrieg einläutete. Den Vorkämpfern ging es um die Befreiung von gesellschaftlichen Zwängen und den Aufbruch in eine neue, freiere, gerechtere und friedlichere Welt.

Mick Jagger 1972 in San Francisco

Der Konflikt zwischen Establishment und rebellischer Jugend wurde offen ausgetragen – friedlich und fantasievoll, aber auch radikal und in Teilen gewalttätig. Mit dem Attentat auf Rudi Dutschke am 11. April 1968 wurde eine Radikalisierung ausgelöst oder befeuert. Ganz am Ende stand der Terror der RAF.