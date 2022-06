Chorfest Baden: Mit SWR-Aufnahmen fürs Mitsing-Oratorium proben

Beim Chorfest Baden gibt es dieses Jahr ein Mitsing-Oratorium – und Sie können mitsingen! Das große musikalische Miteinander findet am Samstag, 2. Juli, auf dem Karlsruher Marktplatz statt.

Fit für die Ewigkeit – mit SWR-Aufnahmen fürs Mitsing-Oratorium proben

Unter dem Titel „Von Ewigkeit zu Ewigkeit“ kombiniert das Mitsing-Oratorium Auszüge aus dem großen Oratorien-Repertoire: Schöpfung, Elias, Messias, Weihnachtsoratorium und h-Moll-Messe; vom Chaos übers Halleluja zum ewigen Frieden.

Auf dieser Website haben wir für Sie alle Chorsätze und Ensembles in SWR-Aufnahmen versammelt. So können Sie sich durch die einzelnen Sätze klicken und Ihren Part schon mal hören oder auch üben – mit Chören wie dem RIAS Kammerchor, dem Kammerchor Stuttgart und der Gaechinger Cantorey. René Jacobs, Pablo Heras-Casado, Trevor Pinnock, Hans-Christoph Rademann und Frieder Bernius dirigieren. Schlussapplaus inklusive!

Termine: Probe und Aufführung Probe mit Solisten, Mitsingchor, Orchester und Regionalkantor Achim Plagge ist am Samstag, 2. Juli um 13.15 Uhr open air auf dem Karlsruher Marktplatz. Die Aufführung findet dann um 14 Uhr, ebenfalls auf dem Karlsruher Marktplatz, statt.

Dabeisein ist wichtiger als Perfektion

Zwei Chöre aus Karlsruhe sind dabei und werden eine stabile Stütze sein. Dirigent Achim Plagge: „Allein an der Länge der Probe lässt sich erkennen, dass das keine 100% perfekte Aufführung werden muss – und das ist auch gar nicht die Intention.“

„Jede:r ist eingeladen, sich dazuzustellen und gemeinsam mitzusingen. Das, was man kann, singt man mit, beim Rest hört man einfach zu oder versucht, der Spur nach zu singen.“

„Wir werden die Stimmen auf dem Marktplatz etwas sortieren. Jede:r ist eingeladen, sich dazuzustellen und gemeinsam mitzusingen. Das, was man kann, singt man mit, beim Rest hört man einfach zu oder versucht, der Spur nach zu singen. Wir wollen einfach die Begeisterung für diese Musik teilen!“

Weitere Infos und Noten

SWR-Aufnahmen zum Mitsingen



Joseph Haydn: „Die Schöpfung“

1. Im Anfange schuf Gott

Johannes Weisser (Bass)

RIAS Kammerchor

Freiburger Barockorchester

Leitung: René Jacobs

SWR-Aufnahme von 2009

2. Die Himmel erzählen die Ehre Gottes

Julia Kleiter (Sopran)

Dónat Hávar (Tenor)

Johannes Weisser (Bass)

RIAS Kammerchor

Freiburger Barockorchester

Leitung: René Jacobs

SWR-Aufnahme von 2009

Felix Mendelssohn: „Elias“

3. Denn er hat seinen Engeln

RIAS Kammerchor

Freiburger Barockorchester

Leitung: Pablo Heras-Casado

SWR-Aufnahme von 2018

4. Wirf dein Anliegen auf den Herrn

Sophie Karthäuser (Sopran)

Marianne Beate Kielland (Alt)

Sebastian Kohlhepp (Tenor)

Matthias Goerne (Bass-Bariton)

Freiburger Barockorchester

Leitung: Pablo Heras-Casado

SWR-Aufnahme von 2018

5. Hebe deine Augen auf

RIAS Kammerchor

Leitung: Pablo Heras-Casado

SWR-Aufnahme von 2018

Georg Friedrich Händel: „Messiah“

6. And the glory of the Lord

Zürcher Singakademie

Freiburger Barockorchester

Leitung: Trevor Pinnock

SWR-Aufnahme 2019

7. Halleluja

Zürcher Singakademie

Freiburger Barockorchester

Leitung: Trevor Pinnock

SWR-Aufnahme 2019

Johann Sebastian Bach: „Weihnachtsoratorium“



8. Jauchzet, frohlocket (A-Teil)

Gaechinger Cantorey

Hans-Christoph Rademann

SWR-Aufnahme 2016

9. Ach, mein herzliebes Jesulein

Gaechinger Cantorey

Hans-Christoph Rademann

SWR-Aufnahme 2016

Johann Sebastian Bach: Messe h-Moll

10. Et incarnatus est

Kammerchor Stuttgart

Barockorchester Stuttgart

Leitung: Frieder Bernius

SWR-Aufnahme 2004

11. Crucifixus

Kammerchor Stuttgart

Barockorchester Stuttgart

Leitung: Frieder Bernius

SWR-Aufnahme 2004

12. Et expecto resurrectionem

Kammerchor Stuttgart

Barockorchester Stuttgart

Leitung: Frieder Bernius

SWR-Aufnahme 2004

13. Dona nobis pacem

Kammerchor Stuttgart

Barockorchester Stuttgart

Leitung: Frieder Bernius

SWR-Aufnahme 2004

Sie wollen auch die ganzen Werke hören?

Dann werden Sie auf ARD Klassik fündig, sogar mit Bild:

Haydns Schöpfung – ARD Klassik

Händels Messias – ARD Klassik

Bachs Weihnachtsoratorium – ARD Klassik

Bachs h-Moll Messe – ARD Klassik