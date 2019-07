Rhetorik-Preis Cem Özdemir erhält Preis für „Rede des Jahres 2018“ in Tübingen

7:57 min | Do, 13.12.2018 | 12:33 Uhr | SWR2 Journal am Mittag | SWR2

"Özdemir verbindet Emotionalität und Argumente"

Thomas Koch

Nicht allen Rednern gelinge es in der Auseinandersetzung mit der AfD so gut, Emotionalität und Argumente zu verknüpfen. So begründete Olaf Kramer, Professor für Rhetorik an der Uni Tübingen, die Würdigung einer Rede des Grünen-Politikers Cem Özdemir im Bundestag als "Rede des Jahres 2018".