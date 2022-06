Zwischen Tradition und Moderne: 60 Jahre Stuttgarter Ballett

per Mail teilen

1961 war es, dass der Choreograph John Cranko von London nach Stuttgart kam und am Opernhaus die Arbeit mit dem Ballett übernahm. Der Rest ist Geschichte. 60 Jahre späte feiert sich das „Stuttgart Ballett“ als eines der bekanntesten und einflussreichsten Compagnien weltweit.

Es sollte ein Jahr voller Geburtstagsfeiern für das Stuttgarter Ballett werden – doch dann kam Corona. Jetzt feiert die weltweit berühmte Company mit Tanzwochen in den Sommer hinein.

Alles fing mit John Cranko im Jahre 1961 an

Es war der Mut und die Intuition des damaligen Stuttgarter Generalintendanten Walter Erich Schäfer, der John Cranko von London abwarb und nach Stuttgart holte. Der gebürtige Südafrikaner machte in wenigen Jahren aus Nebendarstellern in Oper und Schauspiel eine Tanzcompagny, die 1969 New York eroberte.

Mit Onegin und Romeo und Julia in New York – Das Stuttgarter Ballettwunder wird geboren

Mit einer Nachtkritik des amerikanischen Publizisten Clive Barnes erobert die junge Stuttgarter Compagny New York und danach Schritt für Schritt die Ballettwelt.

Marcia Haydée, Birgit Keil, Richard Cragun und Egon Madsen heißen die Stars der Compagny. Für sie schafft John Cranko nicht nur das Ballett Initialen „R.B.M.E.“.



Die Ballette „Onegin“, „Schwanensee“, „Der Widerspenstigen Zähmung“ und allen voran „Romeo und Julia“ sind die Handlungsballette, mit denen die Compagny und ihr Leiter die Ballettwelt begeistern und verändern. John Cranko erzählt Geschichten auf der Bühne, macht Tanz zu einer Sprache. Bis heute ist der „Cranko-Style“ das höchste Gut der Compagny.

Plötzlicher Tod John Crankos – Die Compagny unter Schock

Mit dem plötzlichen Tod von John Cranko 1973 auf dem Rückflug von einer Amerika Tournee, scheint das Schicksal der jungen Compagny besiegelt. Das schnelle Ende einer steilen Karriere. Die Familie trauert um ihren Genius. Nicht alle Tänzer und Tänzerinnen bleiben in Stuttgart, doch die Mehrzahl und darunter die Stars.

Nach einem Interim mit dem amerikanischen Choreographen Glen Tedley, übernimmt Primaballerina Marcia Haydée die Rolle der Intendantin und behält sie 20 Jahre inne. Unter ihrer Leitung arbeiteten Choreographen wie Maurice Béjart oder Hans van Manen mit der Stuttgarter Compagny zusammen. Fest im Repertoire blieben aber auch die Ballette von John Cranko.

Reid Anderson geht als Tänzer und kommt als Ballettintendant wieder

Der Kanadier Reid Anderson gehört der Compagny von 1969 bis 1985 an. Zurück in seiner Heimat wird er Ballettdirektor des Ballet British Columbia und des National Ballet of Canada.

Nach Stuttgart kehrt er 1996 zurück. Er übernimmt eine in die Jahre gekommene Compagny. Zu seinen ersten unangenehmen Aufgaben als Intendant gehört die Kündigung von über 20 Tänzern und Tänzerinnen, mit denen er selbst noch zu Crankos Zeiten auf der Bühne gestanden hatte.

Tradition und Moderne – Reid Anderson führt die Compagny zurück an die Welt-Spitze

Reid Anderson stärkt die Rolle der Ballettschule. Gegründet wurde auch sie von John Cranko, als erste ihrer Art an einem Theater in Westdeutschland. Heute rekrutiert sich die Compagny zum größten Teil aus dem Kreis der Eleven. Anderson ermutigt aber auch Tänzer und Tänzerinnen, sich als Choreographen zu versuchen. Die Noverre Gesellschaft, auch eine Gründung von John Cranko, bietet die Möglichkeit zu Aufführungen.

Mit der Einrichtung des „Hauschoreographen“ gibt auch Reid Anderson darüber hinaus jungen Talenten eine Chance. Christian Spuck, Marco Goecke und Demis Volpi starten in Stuttgart mit ihren Karrieren. Und auch Compagnyleiter und Choreograph Eric Gauthier hat im Stuttgarter Opernhaus seine ersten Choreographien erarbeitet.

Aus Stuttgart in die Welt – das Netzwerk der Intendanten made in Stuttgart Hamburg, Zürich, Berlin, Hannover, Prag, Chile, Südkorea …

Auch die Liste der Intendantenposten aus dem Haus am Stuttgarter Eckensee ist lang. Neueste Personalie: Christian Spuck, wechselt 2023/24 von Zürich ans Staatsballett Berlin. Und im Haus am Eckensee heißt seit 2015 der Ballettintendant Tamas Detrich, ehemaliger Tänzer und Ballettmeister des Stuttgarter Balletts.

Cassiopeia's Garden - Choreographie: Christian Spuck - Tänzer: Shaked Heller und Alessandro Giaquinto
Cassiopeia's Garden - Choreographie: Christian Spuck - Tänzer: Rocio Aleman, Clemens Fröhlich und Marti Fernandez Paixa
Nachtmerrie - Choreographie: Marco Goecke - Tänzer*innen: Mackenzie Brown und Henrik Erikson
Source - Choreographie: Edward Clug - Tänzer*innen: Roccio Aleman und Friedemann Vogel

Crankos Erbe und New Works – Balance zwischen Tradition und Gegenwart – 60 Jahre

Auch der gebürtige Amerikaner Tamas Detrich setzt auf das Gleichgewicht aus Crankos Handlungsballetten und der Erweiterung des Repertoires durch Zeitgenössische Choreographien und erweitert das Repertoire der klassischen Compagny in diesem Sinne.

Und dazu werden in Zukunft auch die Choreographien zum 60. Geburtstag der Compagny gehören, „New Works“.

Es gratulieren damit die ehemaligen Hauschoreographen Christian Spuck und Marco Goecke, heute Ballettdirektor des Staatsballetts Hannover, Choreograph William Forsythe, dessen Karriere als Tänzer in der Cranko-Ära in Stuttgart begann und der rumänische Choreograph Edward Clug, dessen Zusammenarbeit mit dem Stuttgarter Ballett in der Ära Anderson das Sprungbrett zu einer internationalen Karriere war.

NEW/WORKS - ein Ballettabend, der vier exemplarische Werke von vier herausragenden Choreographen vereint