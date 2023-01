Zu viel Gestern im Festspielhaus: Berliner Philharmoniker 2026 nicht mehr bei den Osterfestspielen

Warum sollte, was in Bus und Bahn möglich ist, nicht auch im Theater möglich sein? Ein Neun-Euro-Ticket. So hat sich das die Marketing-Chefin am Theater Hagen gedacht. Für neun Euro pro Monat gibt es bis Ende des Jahres „all you can see“: Schauspiel und Oper – ausgeschlossen sind Weihnachtsmärchen und Gastspiele. Klingt gut, ist aber auch umstritten. Über den Wert der Kultur und elitäre Grenzen spricht Axel Brüggemann.