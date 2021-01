per Mail teilen

Serena Williams ist eine der besten Tennisspielerinnen der Welt – und eine der wütendsten. Ihre Schimpftiraden sind legendär. Die Regisseurin Hanna Steinmair hat im Frankfurter Mousonturm der Wut von Tennislegenden ein Denkmal gesetzt. „Rage. A Tennis Western“ heißt die Performance, die man online anschauen kann.

Ennio Morricones Musik zu „Spiel mir das Lied vom Tod“ sorgt gleich zu Beginn für die richtige Stimmung. Hätten Tennisspieler und Tennisspielerinnen Einlaufhymnen so wie Boxer, wäre dieser Titel gut geeignet, um die Gegner schon vor dem ersten Aufschlag in ihre Schranken zu weisen.

Denn beim Tennis geht es nicht nur um starke Arme und Beine, sondern mindestens genauso sehr um starke Nerven. Wenn ein Tennisprofi die Nerven verliert, dann wird es laut auf dem sonst so ruhigen Centercourt.

Rumbrüllen im Tennisdress

Die Performerinnen Maria Sendlhofer und Joana Tischkau lassen der aufgestauten Wut freien Lauf. Im klassisch weißen Tennisdress mit super engem Shirt und super kurzem Röckchen brüllen sie, was das Zeug hält und zertrümmern einen Tennisschläger nach dem anderen.

Die Performerinnen Maria Sendlhofer und Joana Tischkau als schlecht gelaunte Tennis-Fans Pressestelle Charlotte Bösling

Nach diesem Wutausbruch verwandeln sie sich in Zuschauer. In eindeutig männliche Zuschauer: mit Cowboyhüten und selbstbewusster Menspreading-Haltung, die Beine weit auseinandergespreizt.

Ausraster von Serena Williams und John McEnroe

Joana Tischkau stimmt ein Lied über Tennisstar John McEnroe an: „Pigeons are ruining my focus“, die Tauben machen mich nervös. Nur eine der geifernd hingeworfenen Aussagen, für die John McEnroe heute fast noch bekannter ist als für seine Siege.

Was bei John McEnroe die Tauben waren, war bei Serena Williams der Fußfehlervorfall. Sie zischte eine Linienrichterin an, sie wolle ihr den Tennisball in die Kehle schieben.

Frauen sind hysterisch, Männer geradeheraus?

Für die Zuschauer sind solche Ausraster eine beliebte Abwechslung im ewigen Hin und Her der Bälle. Allerdings ist Ausraster nicht gleich Ausraster. Das ist es, was in der Performance von Hanna Steinmair vor allem deutlich wird.

Frauen werden hysterisch genannt, Männer sind geradeheraus. Das ist Doppelmoral, singen die beiden Performerinnen. Eine Doppelmoral, die nicht zuletzt beim Profitennis entlarvt wird.

Das Offensichtliche an dieser Doppelmoral hat schon fast etwas Komisches und das wird auch in „RAGE. A Tennis Western“ deutlich. Ebenso deutlich wird, dass Wut mal bedrohlich, mal albern sein kann, den Wütenden gleichzeitig stark und verletzlich erscheinen lässt.

„RAGE. A Tennis Western“ feierte am 17.01. Premiere im Livestream. Vom 18. bis 21.01. zeigt das Künstlerhaus Mousonturm in Frankfurt die Aufzeichnung als Replay jeweils um 20 Uhr. Den Link zur digitalen Veranstaltung erhalten Sie auf dem Ticket.