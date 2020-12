Etwa 100 Menschen haben am vergangenen Samstag in Überlingen gegen die Rüstungsindustrie am Bodensee demonstriert. Konkretes Ziel war das Unternehmen Diehl Defense. Wenige Stunden später hatte am Theater Konstanz, auf der gegenüberliegenden Seeseite, ein Theaterstück Uraufführung. Es handelte genau davon: von Rüstungsindustrie am Bodensee und dem Unternehmen Diehl Defense in Überlingen, auch wenn dieser Name nicht auftaucht. Ein Stück um Rüstungsbefürworter und Friedensaktivisten, in dem für subtile Zwischentöne wenig Platz ist. mehr...