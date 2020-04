Die Star-Choreograf*innen Anne Teresa De Keersmaeker und Eric Gauthier haben in der Corona-Krise schnell reagiert: Gauthier gibt unter #wohnzimmerballett Tanztraining, und De Keersmaeker, die Königin des zeitgenössischen Tanzes, vermittelt auf ihrer Homepage schrittweise eine ihrer berühmtesten Choreografien.

Eric Gauthier macht den Affen

Es ist hilfreich, wenn man als Choreograf auch noch ein begnadeter Entertainer ist. Kaum verbannte Corona das Volk ins heimische Wohnzimmer, tanzte dort auch schon Eric Gauthier, Sunnyboy des zeitgenössischen Tanzes und erfolgsverwöhnter Chef seiner Kompanie Gauthier Dance.

Zum Mittanzen in der Corona-Quarantäne: #Wohnzimmerballett mit Eric Gauthier Wo Eric Gauthier auftaucht, da ist Tanz - und gute Laune. Ab jetzt kommt er ins Wohnzimmer. Auf seinem neuen Youtubekanal #wohnzimmerballett gibt es ab sofort Videos zum Mittanzen.

Unter #wohnzimmerballett gibt Gauthier Tanzunterricht für Laien - und macht sich für das krisengebeutelte Land mit viel Selbstironie zum Affen. „Ape Dance“, Affentanz heißt einer seiner Clips. Jeder Zuschauer möge sich dafür Millionen Jahre in der Evolution zurück katapultieren.

Schultern locker, Hüfte sexy

Primaten-Power von Gauthier, als wolle er uns daran erinnern, wie viele Katastrophen unsere heute so sensible Spezies schon überlebt hat. Daneben bietet der in Stuttgart ansässige Choreograf auch noch ein Warmup, auf dem er - immer locker in den Schultern, sexy in der Hüfte - dem Couchpotato-Dasein den Kampf ansagt.



Als Jane Fonda der Digital Natives mobilisiert er darin einzelne Körperpartien, lobt absurderweise seine unsichtbaren Schüler und integriert auch den aktuellen Erkältungs-Knigge ins Workout, wenn er mit sportlichem Ruck den Kopf in die Armbeuge klemmt wie für's korrekte Niesen.

Mehr Fun als Fitness

Die Clips sind professionell produziert, mit dynamischen Schnitten und Close-ups. Gauthiers Kommentare sind originell, die Übungen so simpel, dass auch der bräsigste Bewegungsmuffel sich geschmeidig fühlen darf. Mehr Fun-Faktor als Fitness.

Ganz anders, viel anspruchsvoller und erwartbar streng: Unterricht bei Anne Teresa De Keersmaeker, der Königin des zeitgenössischen Tanzes.

Anne Teresa De Keersmaeker mit Online-Tutorial

Knapp 40 Jahre ist es her, dass Anne Teresa De Keersmaeker mit ihrer berühmten Choreografie „Rosas danst Rosas“ der internationale Durchbruch gelang. Eine Sequenz daraus vermittelt sie jetzt als Online-Tutorial auf ihrer Homepage.

Der Sitz-Tanz auf einem Stuhl erlangte schon 2011 skurrile Berühmtheit, als Popstar Beyoncé dreist die Choreografie klaute und in einem ihrer Musikvideos kopierte.

„Rosas danst Rosas“: Choreografie der Selbstberührung

Schnell und präzise sind die Bewegungen, und zugleich ist der Tanz auf dem Stuhl eine Choreografie der Selbstberührung: die Hände streicheln über den Bauch, fahren durch die Haare, fassen an die Brust - nur flüchtig und eingebaut in eine hochkomplexe Struktur, die sich in zig Varianten kombinieren lässt, logisch und intellektuell herausfordernd wie eine Mathe-Aufgabe.



Wer das nachmacht, hält Körper und Geist eine Weile lang wirklich auf Trapp und begreift am eigenen Leib die Raffinessen des zeitgenössischen Tanzes. Eine Kreativ-Attacke gegen die Krise, für die Anne Teresa De Keersmaeker einen Spitzenplatz verdient unter den vielen Bühnen-Blogs und -Streams.

Das gesamte Tutorial zu „Rosas danst Rosas“ von Anne Teresia de Keersmaeker gibt es hier.