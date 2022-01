„Wir tragen unsere Freiheit in uns“: Kirill Serebrennikow probt nach Hausarrest am Hamburger Thalia Theater

Die Fotografien des chinesischen Fotografen Ren Hang sind heiter hell und voll skurriler Schönheit. Darauf zu sehen immer nackte Körper, Gliedmaßen und Geschlechtsteile. Kunstvoll arrangiert, lustvoll zelebriert und humorvoll garniert. Mit viel floralem Beiwerk oder auch Schwänen, Tauben, Tintenfischen. Der russische Regisseur Kirill Serebrennikow war fasziniert von dieser Kunst wollte mit Ren Hang zusammenarbeiten. Doch dazu kam es nicht mehr. 2017 stürzte sich der Fotograf aus dem Fenster. An der Berliner Schaubühne ist nun im Rahmen des „Festivals internationale Neue Dramatik“ Serebrennikows Arbeit „Outside“ als Gastspiel aus Moskau zu sehen.

„Outside“ ist ein Requiem für den bewunderten Künstler-Kollegen Hang. Eine weihevolle, sinnliche, in opulenten Bildern schwelgende Würdigung Ren Hangs, so unsere Kritikerin Ina Beyer. Die fabelhaften Schauspieler, Tänzer und Sänger finden sich zu immer neuen Tableaus zusammen, mit denen sie die Bildsprache Hangs zitieren: Nackte Frauen und Männer verzieren kunstvoll mit Flamingoblumen, Tulpen oder weißen Callas ihr Geschlecht. Wirbeln mit schwarzen Perücken herum, lackieren sich die Nägel, ziehen rote Strumpfhosen an und über den Kopf und vollführen damit wilde Posen. Alles so wie auf den Fotos des chinesischen Ausnahmekünstlers. mehr...