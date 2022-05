Seit über 30 Jahren steht der Bayer Michael Mittermeier auf der Bühne, sein Durchbruch gelang ihm vor 25 Jahren mit dem Programm „Zapped – ein TV-Junkie knallt durch“. Mit einem Jubiläums-Spezial von „Zapped“ tourt er derzeit durch Deutschland und ist am 29. August auch zu Gast beim SWR3 Comedy-Festival in Bad-Dürkheim.

Mittermeier hat das Genre „Stand Up-Comedy“ bei uns salonfähig gemacht und dafür in diesem Jahr den erstmals in dieser Kategorie vergebenen „Deutschen Kleinkunstpreis“ im Mainzer Unterhaus bekommen. Über die Auszeichnung hat sich der Comedian besonders gefreut. Für ihn hat sich damit ein Kreis geschlossen, denn die „Kunstform Stand Up-Comedy ist so lange parallel gefahren zum Kabarett, obwohl die Beiden eigentlich so ineinander verschwimmen“. mehr...