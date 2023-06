Wer putzt denn hier? – Theaterstück über polnische Arbeitsmigrantinnen am Nationaltheater Mannheim

Wer erzählt eigentlich die Geschichten der Frauen aus Osteuropa, die in Deutschland als Reinigungskräfte, Spargelstecherinnen und Altenpflegerinnen arbeiten? Die deutsch-polnische Autorin Ewe Benbenek möchte diese Frauen ins öffentliche Bewusstsein rücken, ihnen eine Stimme geben. Doch weil sie selbst erlebt hat, dass sich diese Frauen kein Gehör verschaffen können, lässt sie in ihrem neuen Theaterstück „Juices“ die Tochtergeneration sprechen.

Wer macht hierzulande eigentlich sauber?

Wo kommen diese Stimmen her? Die Bühne im Mannheimer Studio Werkhaus ist auf ein großes Podest gestellt und – bis auf einen Putzeimer – leer. Doch unter dem Podest kauern drei Schauspielerinnen. Sie halten eine Videokamera in den Händen und zoomen in Nahaufnahme in einen Berg aus dreckigen Schaumresten.

Ja, wer macht hierzulande eigentlich sauber? In Privatwohnungen? In Bahnhofshallen und Großraumbüros? Die Autorin Ewe Benbenek hat eine Art Gedankenstrom geschrieben, eingeteilt in die Figuren A, B und C. Stimmen von einer oder mehreren jungen Frauen – Töchtern polnischer Mütter, die nach Deutschland kamen, um hier hart zu arbeiten.

Die Regisseurin Kamila Polívková hat gemeinsam mit dem Bühnenbildner Antonín Sílar für die Uraufführung am Nationaltheater Mannheim eine eindrucksvolle Bühne für diesen Gedankenstrom entworfen.

Eindrucksvolles Bühnenbild trägt den Gedankenstrom

So erzählt eine der Stimmen zum Beispiel wie sie als kleines Kind von der Mutter in die Großraumbüros mitgenommen wurde, in denen die Mutter putzen musste. Da saß sie, langweilte sich und schaute ihrer Mutter zu wie sie sich abrackert. Die Mutter hat in dem Stück keine eigene Stimme.

Das neue Stück „Juices" am Nationaltheater Mannheim erzählt davon, was es bedeutet, unter prekären Bedingungen in Deutschland zu leben und zu arbeiten und wie schwer es ist, sich als nachfolgende Generation einen besseren Platz zu erkämpfen.

Die Tochter in dem Stück „Juices“ hat es besser. Sie spricht perfekt Deutsch, hat eine gute Ausbildung – hat eine Stimme, die gehört wird. Die Autorin Ewe Benbenek kennt diese Situation aus eigener Erfahrung. Und auch den enormen Druck, den das erzeugt: immer fleißiger zu sein als die anderen, noch mehr aus sich zu machen.

Persönliche Erfahrungen spiegeln sich im Stück wider

Während der Entstehung des Stücks gab es einen intensiven und offenen Austausch zwischen Autorin, Regisseurin und Dramaturgin – alle drei haben persönliche Verbindungen nach Osteuropa und verschiedene Perspektiven und Erfahrungen mit in die Arbeit gebracht.

Und allen dreien ist es wichtig, diese Geschichten auf die Bühne zu bringen – die nicht nur ein Stück Migrationsgeschichte sind, sondern ein Stück deutsche Realität, die noch allzu oft übersehen wird.

„Juices“ am Nationaltheater Mannheim