Weltstar Polina Semionova für die Delattre Dance Company in Mainz

Der Mainzer Choreograf und Ballettdirektor Stephen Delattre choreografiert für die russische Primaballerina Polina Semionova die Uraufführung „Face my fears“. Das Stück ist ein Höhepunkt der Gala zum zehnjährigen Jubiläum der Delattre Dance Company.

Delattre ist gerne in Mainz, erhofft sich aber mehr finanzielle Unterstützung

„Das Ganze hat mit mir und Martin von zehn Jahren angefangen. An einem Tisch mit einem Kugelschreiber und einem Blatt Papier. Viele Ideen, viel Arbeit, große Erfüllung, viel Investition beruflich, persönlich, finanziell“, sagt Ballettdirektor Stephen Delattre, sichtlich gerührt von seinem Comeback ans Staatstheater Mainz.

Stephen Delattre ist, obwohl er als Choreograf von Mexiko bis Paris gefragt ist, mit seiner eigenen Companay in Mainz geblieben. Er vermisse es zwar selbst auf der Bühne zu stehen – aber er habe seine Entscheidung, eine eigene Company zu gründen nie bereut.

Auch wenn er sich noch mehr finanzielle Unterstützung erhofft, sei Mainz eine wunderbare Tanzstadt mit einem tollen Publikum. Dem präsentiert er nun eine dreistündige Gala, bei der er alle Facetten der Company zeigen will: ob auf Spitze oder barfuß, ob neoklassisch oder modern, ob Soli oder große Tableaus.

Eine intime Zusammenarbeit

Alle ehemaligen Tänzer und Tänzerinnen der Company sind dabei, dazu Solisten des Stuttgarter Balletts, des Wiener Staatballetts von Martin Schläpfer und Weltstar Polina Semionova. Sie präsentiert mit ihrem Bruder Dmitry Semionova die Weltpremiere „Face my fears“ - was soviel bedeutet wie „Ich stelle mich meinen Ängsten“.

Weltstar Polina Semionova und Choreograph Stephen Delattre bei den Proben zu „Face my fears“. Pressestelle Klaus Wegele

Es war eine sehr intime Zusammenarbeit mit dem Weltstar Polina Semionova. „Sie hat eine unglaubliche Technik und sie ist sehr klug. Sie ist eine Künstlerin. Sie weiß, dass hinter einer Bewegung immer eine Idee steckt, ein Bild, eine Emotion. So arbeite ich – die Bewegung ist immer die Verlängerung des Gefühls. Sie hat mich nicht um konkrete Vorgaben gebeten, sie wollte nur wissen, was ich ausdrücken möchte.“ so Delattre.

Semionova wurde mit dem „Prix benois de la danse“ ausgezeichnet

Polina Semionova ist in Moskau geboren und wurde mit 17 Jahren direkt nach ihrer Ausbildung als Solotänzerin an die Berliner Staatsoper verpflichtet. Dem Engagement folgte eine Weltkarriere.

Hauptrollen in klassischen Balletten wie Schwanensee oder Giselle wurden ihr von berühmten Choreografen auf den Leib geschrieben, genauso brillierte sie aber auch in modernen Balletten von William Forsythe und wurde mit dem bedeutendsten Ballettpreis, dem „Prix benois de la danse“ ausgezeichnet.

Der Krieg hat die Kreation nicht beeinflusst

Trotzdem sei Polina eine Startänzerin ohne Allüren, so Stephen Delattre: „Polina ist eine sehr freundliche, sehr authentische Person. Sie ist eine sehr außergewöhnliche Tänzerin. Es ist etwas sehr Besonderes mit ihr zu arbeiten. Ihr Herz und ihr Körper sind offen. Es ist wirklich eine Freude.“

Polina Semionova ist in Moskau geboren und natürlich stellt sich die Frage, inwieweit der Krieg in der Ukraine die Kreation für die Gala beeinflusst hat. Überhaupt nicht, sagt Stephen Delattre: „Denn die Gala ist ein Fest des Lebens, ein Fest des Tanzes. Es ist ein Jubiläum und das hat absolut nichts mit dem Krieg zu tun. Ich werde den Krieg in der Gala nicht thematisieren.“