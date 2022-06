Walter Sittler: Hommage an Dieter Hildebrandt

Den Schauspieler Walter Sittler kennen die meisten aus dem Fernsehen und vom Theater. Dass er sich, nicht ganz nebenbei, immer auch schon politisch engagiert hat, hat der Kabarettist Dieter Hildebrandt mit Interesse verfolgt.

Als Hildebrandt 2013 starb, hinterließ er unveröffentlichte Texte, die posthum im Buch „Letzte Zugabe“ erschienen. Auf ausdrücklichen Wunsch der Witwe Renate Küster-Hildebrandt hat der in Stuttgart lebende Schauspieler diese Texte als Hörbuch eingesprochen. Für ihn war es selbstverständlich, das Angebot anzunehmen: „Hildebrandt, wenn man das gesagt bekommt, muss man zusagen, das kann man nicht absagen.”

Menschlicher Humor und scharfer politischer Verstand

Was Walter Sittler fasziniert an dem Grandseigneur des politischen Kabaretts, ist die „mühelose Durchdingung der politischen glänzenden Oberfläche mit einem guten Maß an menschlichen Humor darzulegen“. Besonders gefällt Sittler an Hildebrandt: „Er wundert sich – meistens – über das, was da passiert.” Dadurch, dass er nicht sagt, was richtig ist oder falsch, lasse er ihm als Schauspieler genügend Raum für die Interpretation.

Ehre und Verpflichtung zugleich

Aus den Notizen, den verblüffend zeitlosen Kommentare und Reden Hildebrandts hat Walter Sittler sein vielbeachtetes Programm „Ich bin immer noch da” zusammengestellt, mit dem er seit Jahren auf Lesereise geht. Am Mittwoch, den 28. Juli, verleiht Walter Sittler beim Tübinger Sommernachtskino den „letzten Gedankenblitzen des Kabarettisten Dieter Hildebrandt einmal mehr so viel Authentizität, dass der Meister da oben seine helle Freude daran hätte”, heißt es in der Ankündigung.