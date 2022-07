„Wagner ist mein Netflix!“ – Nibelungen-Regisseur Valentin Schwarz verweigert sich der TV-Ästhetiksich der TV-Ästhetik

Zwei Jahre mussten Valentin Schwarz und sein Ensemble warten, bis sie ihre Nibelungen-Inszenierung in Bayreuth bei den Wagner-Festspielen zeigen durften. Aber die Zeit im Lockdown, in der andere nur Netflix geschaut haben, hat Schwarz genutzt: „Der Ring, das ist ja ein Mammutwerk. Das ist ein großes Ding, wo man wirklich nicht nur ein Bühnenbild hat und ein paar Kostüme, sondern eben tausend Details, an die man denkt und an denen man feilt. Und die zwei Jahre, die arbeiten in einem weiter. Der Ring, der ist nie zu Ende geschmiedet, um im Bild zu bleiben. Und da geht es immer weiter nachzudenken und in sich reinzuhorchen. Ob das und das Detail stimmt und dieser Prozess, der auch bei der Premiere nicht zu Ende ist. Das ist der Werkstattcharakter Bayreuth: da wird immer weitergearbeitet.“

Netflix angeschaut hat Schwarz nach eigener Aussage nicht: „Wagner ist mein Netflix, das kann ich nur sagen. Da gibt es keine andere Beschäftigung, und es ist eben nicht gemeint, dass man jetzt bei der Inszenierung in eine TV-Show Ästhetik abgleitet. Im Gegenteil, es geht darum, dass man diesen Figuren eben über verschiedene Abende begegnet und wie bei einer Serie in verschiedenen Episoden mitkriegen und eben nicht nur in einer kleinen Szene eine Figur bewerten muss, sondern diese ganzen Schattenseiten und Abgründe über mehrere Abende sieht über mehrere Generationen. Es ist dieser Facettenreichtum. Es ist erstaunlich, dass doch 150 Jahre Aufführungsgeschichte auch in Bayreuth nicht den großen Nenner gebracht haben. Jeder Ring möchte etwas Neues, und jeder Ring bringt neue Erkenntnisse.“