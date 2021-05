Auf der Suche nach einem vorläufigen Nachfolger für den umstrittenen Generalintendanten Peter Spuhler hat sich der Verwaltungsrat des Badischen Staatstheaters in Karlsruhe für den Münsteraner Ulrich Peters entschieden. Er soll Interimsintendant werden, wie der Verwaltungsrat des Theaters am Abend des 20. Mai in einer Sondersitzung einstimmig entschieden hat. Derzeit ist Ulrich Peters noch Generalintendant am Theater Münster. Ab September soll er dann für drei Spielzeiten nach Karlsruhe wechseln. Der 65-jährige Peters tritt damit am Badischen Staatstheater die Nachfolge von Peter Spuhler an, der wegen seines autoritären Führungsstils massiv in die Kritik geraten war und dessen Vertrag deswegen vorzeitig aufgelöst wurde. mehr...