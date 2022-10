Krank werden an der Welt, Leiden an ungerechten Zuständen: das ist Georg Büchners Prosatext über den Weg des Flüchtlings Lenz in den Wahnsinn. In der Inszenierung von Armin Petras am Theater Bonn geht der Regisseur darin nun aufs Ganze: Er kommt mit nur vier Darsteller*innen aus und lässt drei von ihnen gleichzeitig Lenz spielen.

„Lenz“ von Georg Büchner in der Aufführung von Armin Petras läuft am Theater Bonn, die nächsten Aufführungen sind für den 11., 12., 18. und 19. September 2020 geplant.