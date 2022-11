Traum oder Albtraum – Überbordende Uraufführung von „Morpheus Studio“ am Mainzer Staatstheater

Dank eines Besetzungscoups ist die neue „Theatermacher“-Inszenierung von Oliver Reese am Berliner Ensemble „ein permanentes Bühnenerdbeben“, sagt SWR2-Theaterexpertin Ina Beyer. Das liege an der Hauptrolle des Staatsschauspielers Bruscon, die von Stefanie Reinsperger gespielt wird.

Stefanie Reinsperger ist als Theatermacher so genial wie dieser es immer nur von sich behauptet. Mit ungebremster und zugleich wohldosierter Energie flüstert und schreit sie, bricht aus und in sich zusammen – und belebt so Bruscon ganz ohne die zynische, behauptungsfreudige Attitüde der Bernhardschen Vorlage", sagt Beyer.

Dennoch begrabe sie nie die anderen vier Darsteller unter der heißen Lava ihres intensiven Spiels. Alle zusammen – auch die Livemusiker – brillieren. Bruscon wird im Schwarzen Hirschen scheitern – der Saal gerät während eines Gewitters in Brand und sein Auftritt fällt buchstäblich ins (Lösch)wasser. Heftiger Sturm am Ende auch im Berliner Ensemble – der Begeisterung für Stefanie Reinsperger. mehr...