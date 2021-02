Neben bekannten Namen wie Regisseur Christopher Rüping seien vor allem viele starke Frauenrollen und starke formale Setzungen in der Auswahl der besten zehn Stücke für das Theatertreffen 2021, sagt Jurorin Sabine Leucht in SWR2. Darunter etwa Anne Lenks Inszenierung von Schillers „Maria Stuart“ am Deutschen Theater in Berlin.

Die Arbeit sei für die Jury des diesjährigen Theatertreffens schon sehr ungewöhnlich, sagt Sabine Leucht. Sie hatte sich eigentlich darauf vorbereitet, viel zu reisen und saß am Ende vor allem vor dem Bildschirm, um sich die Inszenierungen im Stream oder als Videoaufzeichnung anzusehen. Ob es überhaupt ein Festival im Mai geben wird, wisse man zur Zeit noch nicht, aber „wir alle drücken die Daumen.“ Die Jury hat 285 Inszenierungen in 60 Städten analog oder digital besucht und aus ihnen die besten zehn für das diesjährige Theatertreffen 2021 ausgewählt, das im Mai in Berlin stattfinden soll.