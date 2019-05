Theaterfestival #draußen: Baden-Württembergische Theatertage in Baden-Baden

Die diesjährigen Theatertage in Baden-Baden führen an ungewöhnliche Orte der Stadt, ganz im Sinne des Festivalmottos „#draußen“. Vom 24. Mai bis 2. Juni zeigen alle 20 Staats-, Stadt- und Landestheater von Baden-Württemberg ihre besten Produktionen in der Kurstadt - ein Familientreffen der Theaterszene im Südwesten. Den Auftakt macht die Premiere von „Welterben“ - ein interaktives Projekt des Theaters Baden-Baden, das sein Publikum auf einen Stadtspaziergang der ungewöhnlichen Art mitnimmt.