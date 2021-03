Man reagiere auf ein reges Interesse vonseiten der Kinder und Jugendlichen, sowie vonseiten der Schulen, sagt der Intendant des Theaters Pforzheim, Thomas Münstermann, zum Start der Kampagne „Vorhang auf für morgen“. Damit soll am Pforzheimer Theater eine vierte Sparte — Kinder- und Jugendtheater — begründet werden.

Durch die Beschränkungen der Corona-Krise, weniger soziale Interaktion und wenig Anregung und Abwechslung, sei es besonders dringlich, nun nach vorne zu blicken und Kindern und Jugendlichen Theater bieten zu können.

Theaterspielen an Schulen erlaubt

Viele Menschen wüssten nicht, dass in der Corona-Verordnung Theaterspielen an Schulen erlaubt sei, wenn es in pädagogische Zusammenhänge eingebettet werde, so Münstermann. Die Schulen hätten in einer Umfrage dem Theater reges Interesse signalisiert.

Außerdem sei in den letzten Jahren das Angebot an Kinder- und Jugendtheater in Pforzheim immer weiter gewachsen, es sei also nur logisch dieses mit einer eigenen Sparte nun gezielter und deutlicher aufzustellen.

Öffentliches Interesse soll in Finanzen umgewandelt werden

Mit einem Migrationsanteil von fast 56 % in der Stadt seien die integrativen Aufgaben gewaltig, der Bedarf an Theaterpädagogik sei gewaltig — die Schaffung der Sparte längst überfällig. Das Finanzierungsmodell müsse nun mit Spenden und Unterstützung aufgestellt werden, erklärt der Intendant. Eine Stiftung solle die Mittel sammeln.

Am 20. März, dem Internationalen Tag der Kinder- und Jugendtheater, soll die vierte Sparte des Theaters Pforzheim gegründet werden, so Thomas Münstermann.