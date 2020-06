In einem Stuttgarter Parkhaus brachte die Theatergruppe „Lokstoff“ Kafkas Erzählung „Die Verwandlung“ in aktualisierter Fassung zur Aufführung. Während bei Kafka Gregor Samsa, eines Tages als Insekt erwacht, erwachen die Zuschauer*innen von „Vorher/Nachher“ als Covid-19-Infizierte, vor denen die Umwelt geschützt werden muss.

Auch das Arrangement könnte die gegenwärtige Situation nicht besser wiedergeben: Gespielt wird im Breuninger Parkhaus Stuttgart. Und so beginnt das Stück erst nach einer Art Auto-Ballett der Zuschauer*innen, bei dem rangiert und gekurbelt werden muss, bis endlich alle Autoschnauzen auf die Mitte des Parkdecks und auf die Bühne ausgerichtet sind.

Auf der Bühne – ein grüner Kunstrasen, umsäumt mit roten Plastikrosen, erwacht Gregor Samsa. Er hockt auf einem Stühlchen – eingeschlossen von einem mannshohen, durchsichtigen Plastikball. Während er fast die ganze Zeit auf seinem Platz verharrt, trippeln und laufen die anderen Schauspieler*innen in ihren Blasen über den grünen Kunststoffrasen.

Die Mutter wie ein Hamster im Rad, klagend und zeternd über das plötzliche Unglück, denn mit Sohn Gregor ist der Ernährer der Familie ausgefallen. Der Vater, eine gebückte Erscheinung im ausgeblichenen Hausmantel, schleppt sich am Rollator in seiner Bubble durch die Gegend. Nur die Schwester handelt, kümmert sich, stellt dem Insektenbruder etwas zu Essen hin.



Isolation hinter Plastikkuschelvorhängen



Ganz behutsam tastet sich die Schwester in ihrer Blase an den Bruder heran, sehnsüchtig strecken sie die Hände aus, Berührung suchend, wo berühren unmöglich ist. Anfassen verboten – diese Szenen haben wir alle lebhaft in Erinnerung. Bilder von virensicheren Plastikkuschelvorhängen im Pflegeheim haben die Runde gemacht, von Fensterbesuchen, bei denen sich die Angehörigen, durch die Scheibe getrennt, sehnsüchtig zuwinken.

Vom Pflegefall zum Aussätzigen

Doch auch Schwester Grete wird das Kümmern lästig. Nach und nach nützt sich das Mitgefühl ab, verwandelt sich in Zorn und Ärger, weil der gewohnte Ablauf gestört ist. Wie schnell man zum Aussätzigen wird, dürften aktuell die Gütersloher*innen am eigenen Leib erfahren: zerkratzte Autos, zerstochene Reifen — die Menschen sind corona-stigmatisiert. Quarantäne zum Schutz der anderen.

Und so erinnert die Inszenierung auf dem Stuttgarter Parkdeck zwischenzeitlich an einen Hochsicherheitstrakt. Immer dann, wenn Mitarbeiter*innen in weißen Schutzanzügen mit einer Art Staubsauger bewaffnet, die Luft in den Blasen ablassen oder neu befüllen.

Die nächsten Vorstellungen von „Vorher/Nachher — Die Verwandlung der Welt“ finden am 3., 13.,14. und 20.7.2020 statt.